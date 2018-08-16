СМИ: судьба Манафорта теперь в руках присяжных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Суд в американском штате Вирджиния в среду завершил слушания последних аргументов по делу бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, которого обвиняют в мошенничестве с банковскими счетами, уклонении от уплаты налогов и сокрытии иностранных счетов, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Если вина 69-летнего Манафорта будет признана, он может провести остаток жизни за решеткой, пишет издание.
Так, судья Томас Эллис III передал дело присяжным в среду вечером. Планируется, что обсуждение ними дела по 18 обвинениям начнется утром в четверг, 16 августа.
Прокуроры заявили, что "звездным свидетелем" в этом деле была куча документов, которые, вероятно, свидетельствуют, что Манафорт намеренно пытался ввести в заблуждение банки и налоговое управление США относительно своих доходов.
Манафорт не давал показаний, и защита отдыхала во вторник, не вызывая ни одного свидетеля.
Напомним, 14 августа сторона обвинения по делу экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта завершила допрос 27 свидетелей.