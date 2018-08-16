СМИ: судьба Манафорта теперь в руках присяжных

Если вина 69-летнего Манафорта будет признана, он может провести остаток жизни за решеткой, пишет издание.

Так, судья Томас Эллис III передал дело присяжным в среду вечером. Планируется, что обсуждение ними дела по 18 обвинениям начнется утром в четверг, 16 августа.

Прокуроры заявили, что "звездным свидетелем" в этом деле была куча документов, которые, вероятно, свидетельствуют, что Манафорт намеренно пытался ввести в заблуждение банки и налоговое управление США относительно своих доходов.

Манафорт не давал показаний, и защита отдыхала во вторник, не вызывая ни одного свидетеля.

Напомним, 14 августа сторона обвинения по делу экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта завершила допрос 27 свидетелей.



