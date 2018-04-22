ЗМІ дізналися про бажання США залишити авіаносну групу в Середземномор'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Авіаносна ударна угруповання (АУГ), що йде в Перську затоку на чолі з авіаносцем USS Harry S. Truman, може залишитися в Середземному морі через зростаючий вплив Росії. Про це повідомляє Defense News з посиланням на три джерела в Пентагоні, передає УНН.
У той же час, за словами співрозмовників видання, рішення про це до сих пір не прийнято. Зараз авіаносець, який вийшов з бази в Норфолку, Вірджинія, 11 квітня, на тлі обіцянок Вашингтона завдати ракетного удару по Сирії, вже приєднався до сил 6-го Середземноморського флоту США. На даний момент обговорюється, чи піде він далі до Суецького каналу, щоб через Червоне море пройти в Перську затоку, або залишиться для посилення європейської безпеки. Авіаносець вже бував в Середземномор’ї в 2016 та 2017 років роках для нанесення ударів по угрупованню “Ісламська держава” в Сирії.
До рішення залишити USS Harry S. Truman і супроводжуючу його АУГ в Середземномор’ї підштовхують зміни в новій американській військовій доктрині, де пріоритетом заявлено “не протидія тероризму, а державам”. Крім авіаносця до складу ударної групи увійшли ракетний крейсер USS Normandy і ескадрені міноносці USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman і USS Farragut. Пізніше до неї приєднаються ще два міноносця — USS Jason Dunham і USS The Sullivans.
Як повідомляв УНН, міністр оборони Німеччини закликала до жорсткішого курсу щодо РФ.