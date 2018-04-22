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СМИ узнали о желании США оставить авианосную группу в Средиземноморье

Киев • УНН

 • 11033 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Авианосная ударная группировка (АУГ), что идет в Персидский залив во главе с авианосцем USS Harry S. Truman, может остаться в Средиземном море через растущее влияние России. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на три источника в Пентагоне, передает УНН.

СМИ узнали о желании США оставить авианосную группу в Средиземноморье

В то же время, по словам собеседников издания, решение об этом до сих пор не принято. Сейчас авианосец, который вышел из базы в Норфолке, Вирджиния, 11 апреля, на фоне обещаний Вашингтона нанести ракетный удар по Сирии, уже присоединился к силам 6-го Средиземноморского флота США. На данный момент обсуждается, пойдет ли он дальше к Суэцкому каналу, чтобы через Красное море пройти в Персидский залив, или останется для усиления европейской безопасности. Авианосец уже бывал в Средиземноморье в 2016 и 2017 годах для нанесения ударов по группировке “Исламское государство” в Сирии.

К решению оставить USS Harry S. Truman и сопровождающую его АУГ в Средиземноморье подталкивают изменения в новой американской военной доктрине, где приоритетом заявлено “не противодействие терроризму, а государствам”. Кроме авианосца в состав ударной группы вошли ракетный крейсер USS Normandy и эскадренные миноносцы USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman и USS Farragut. Позже к ней присоединятся еще два миноносца — USS Jason Dunham и USS The Sullivans.

Как сообщал УНН, министр обороны Германии призвала к более жесткому курсу по РФ.

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