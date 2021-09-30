ЗМІ: чеський муніципалітет оштрафував прем'єра країни Бабіша на 10 тисяч євро через конфлікт інтересів

Деталі

Глава кабміну був оштрафований в зв’язку з конфліктом його інтересів з державними. У муніципалітет в січні надійшла скарга від Transparency International, організація запідозрила Бабіша в можливості вчинення ним впливу на формування громадської думки через ЗМІ, які знаходяться в його власності. Вона була розглянута в адміністративному порядку.

Три роки тому ця міжнародна неурядова організація по боротьбі з корупцією вже направляла в муніципалітет Черношице аналогічну скаргу на чеського прем’єра. Місцева влада, яка, згідно з чинним законодавством, займається розглядом адміністративних суперечок, після тривалого розгляду її відхилила.

Бабіш, коментуючи раніше дії Transparency International, заявив про спробу витіснити його з великої політики. Він стверджував, що за діями організації стоять його політичні противники. Адвокат політика опротестував адміністративний вирок муніципалітету Черношице.

Контекст

Transparency International стверджує, що Бабіш, займаючи високий державний пост, порушив чеські закони, оскільки через належний йому агрохімічний холдинг Agrofert є власником ЗМІ, які входять до його бізнес-структури. Прем’єр, як вважає неурядова організація, залишається господарем газет, теле- і радіоканалів. Членам Кабміну законом заборонено володіти компаніями, у власності яких знаходиться ЗМІ.

Тим часом Бабіш підкреслює, що не порушив закон, так як, пішовши у велику політику, доручив управління майном цільовому фонду, на діяльність якого не впливає.