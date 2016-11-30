Зловмиснику, який вбив жінку в магазині, повідомлено про підозру в Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Зловмиснику, який вбив жінку в магазині, повідомлено про підозру в Запоріжжі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Запорізької області.
Так, 26 листопада приблизно о другій годині дня зловмисник, знаходячись в магазині канцелярських товарів в Олександрівському районі м. Запоріжжя, наніс 38-річній жінці не менше семи колото-різаних поранень та, прихопивши речі останньої, втік з місця злочину.
Правоохоронці встановили особу злочинця, ним виявився раніше судимий, у тому числі, за вбивство місцевий житель.
Сьогодні, 30 листопада, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п.п.6, 13 ч.2 ст.115 (умисне вбивство з корисливих мотивів, особою, яка раніше вчинила умисне вбивство) КК України.
Досудове розслідування триває. Зараз суд вирішує клопотання про обрання вбивці запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою.