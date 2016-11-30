Злоумышленнику, который убил женщину в магазине, сообщается о подозрении в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Злоумышленнику, который убил женщину в магазине, сообщается о подозрении в Запорожье. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Так, 26 ноября примерно в два часа дня злоумышленник, находясь в магазине канцелярских товаров в Александровском районе. Запорожья, нанес 38-летней женщине не менее семи колото-резаных ранений и, прихватив вещи последней, скрылся с места преступления.
Правоохранители установили личность преступника, им оказался ранее судимый, в том числе, за убийство местный житель.
Сегодня, 30 ноября, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.п. 6, 13 ч.2 ст.115 (умышленное убийство из корыстных побуждений, лицом, ранее совершившим умышленное убийство) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается. Сейчас суд решает ходатайство об избрании убийцы пресечения в виде содержания под стражей.