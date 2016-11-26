Злочини проти людяності не мають терміну давності - П.Порошенко

"Злочини проти людяності не мають терміну давності. З об’єктивних причин, організаторів Голодомору неможливо покарати, але я вірю, що вони вже горять у вогні", - сказав він.

Також П.Порошенко зазначив, що українці мають зберегти територіальну цілісність своєї країни в пам'ять про жертв голодоморів.

Нагадаємо, Україна цього року вшановує день пам’яті жертв голодоморів 26 листопада.

За даними МЗС, пам'ять жертв Голодомору вшанують в Україні та у 36 країнах світу.