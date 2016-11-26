Злочини проти людяності не мають терміну давності - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що злочини проти людяності не мають терміну давності. Про це він сказав під час участі в заходах з вшанування пам’яті жертв голодоморів, передає кореспондент УНН.
"Злочини проти людяності не мають терміну давності. З об’єктивних причин, організаторів Голодомору неможливо покарати, але я вірю, що вони вже горять у вогні", - сказав він.
Також П.Порошенко зазначив, що українці мають зберегти територіальну цілісність своєї країни в пам'ять про жертв голодоморів.
Нагадаємо, Україна цього року вшановує день пам’яті жертв голодоморів 26 листопада.
За даними МЗС, пам'ять жертв Голодомору вшанують в Україні та у 36 країнах світу.