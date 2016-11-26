Преступления против человечности не имеют срока давности - П.Порошенко

"Преступления против человечности не имеют срока давности. По объективным причинам, организаторов Голодомора невозможно наказать, но я верю, что они уже горят в огне", - сказал он.

Также П.Порошенко отметил, что украинцы должны сохранить территориальную целостность своей страны в память о жертвах голодоморов.