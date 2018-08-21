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Злочин і кара: чоловіка посадили на 13 років за вбивство із розчленуванням

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. 34-річного жителя м.Кременчук, який спочатку жорстоко побив, а потім задушив і розчленив тіло потерпілого, засуджено до 13 років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба прокуратури Полтавської області, передає УНН.

Злочин і кара: чоловіка посадили на 13 років за вбивство із розчленуванням

“Кременчуцька місцева прокуратура скерувала стосовно нелюда обвинувальний акт до суду, де його було визнано винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України і призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 13 років”, — йдеться у повідомленні.

Установлено, що 34-річний чоловік винаймав квартиру у пенсіонера у м. Кременчук. У жовтні 2016 року між квартирантом та господарем виникла сварка, під час якої чоловік почав наносити численні удари по тілу останнього. Після цього, зловмисник задушив 78-річного пенсіонера і розчленив його тіло, викинувши останки потерпілого у сміттєвих пакетах в різних районах міста.

Під час судового розгляду обвинувачений вину не визнавав та намагався уникнути покарання, посилаючись на наявність посттравматичного синдрому, обумовленого участю в бойових діях на сході країни.

За результатами проведеної психолого-психіатричної експертизи обвинуваченого визнано осудною особою, здатною усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Нагадаємо, суд виніс фінальний вирок підлітку, який вбив репетиторку молотком.

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