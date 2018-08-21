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Преступление и наказание: мужчину посадили на 13 лет за убийство с расчлененкой

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. 34-летнего жителя г. Кременчуг, который сначала жестоко избил, а затем удушил и расчленил тело потерпевшего, приговорен к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Полтавской области, передает УНН.

Преступление и наказание: мужчину посадили на 13 лет за убийство с расчлененкой

“Кременчугская местная прокуратура направила в отношении изверга обвинительный акт в суд, где он был признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет”, - говорится в сообщении.

Установлено, что 34-летний мужчина снимал квартиру у пенсионера в г. Кременчуг. В октябре 2016 года между квартирантом и хозяином возникла ссора, во время которой человек начал наносить многочисленные удары по телу последнего. После этого, злоумышленник задушил 78-летнего пенсионера и расчленил его тело, выбросив останки потерпевшего в мусорных пакетах в разных районах города.

Во время судебного разбирательства обвиняемый вину не признавал и пытался избежать наказания, ссылаясь на наличие посттравматического синдрома, обусловленного участием в боевых действиях на востоке страны.

По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым лицом, способным осознавать свои действия и руководить ими.

Напомним, суд вынес финальный приговор подростку, который убил репетиторшу молотком.

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