Зінченко про матч збірної України з французами: ніяких побоювань у нас немає

Деталі

Зінченко відзначив, що його партнери по збірній усвідомлюють міць завтрашнього супротивника, але команда Андрія Шевченка немає ніяких побоювань.

Цитата

"Ніяких побоювань у нас немає. Так, ми усвідомлюємо, яка збірна нам протистоятиме, це чемпіон світу. Додаткової мотивації нам не треба, ми розуміємо, із ким будемо грати. Рахунок минулорічного матчу не відображав того, що відбувалося на полі. 15–20 хвилин першого тайму, я вважаю, українська команда виглядала навіть краще за суперника. Добре, що такий рахунок трапився в товариському матчі. Зараз офіційний поєдинок, і буде зовсім інша гра.

Усі скучили. Тепер нам треба згадувати зв’язки, які були раніше, під час поєдинків відбору Євро-2020. Нам потрібно добре підготуватися до матчів, розклад такий, що часу на розкачку немає. Головне, щоб не було травм. Хочу побажати тим хлопцям, які зараз відсутні через ушкодження, Тарасові Степаненку та іншим, якнайшвидше повернутися на поле", - заявив Зінченко.

Довідка

Збірна Франції двічі здобувала титул чемпіона світу (1998, 2018) та двічі — чемпіона Європи (1984, 2000). У 2001-му та 2003 роках вона ставала володарем Кубка конфедерацій, 1984 року виборола "золото" Олімпійських ігор.