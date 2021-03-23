Зинченко о матче сборной Украины с французами: никаких опасений у нас нет

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Зинченко отметил, что его партнеры по сборной осознают мощь завтрашнего противника, но команда Андрея Шевченко не имеет никаких опасений.

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"Никаких опасений у нас нет. Да, мы осознаем, какая сборная нам будет противостоять, это чемпион мира. Дополнительной мотивации нам не надо, мы понимаем, с кем будем играть. Счет прошлогоднего матча не отражал того, что происходило на поле. 15-20 минут первого тайма, я считаю, украинская команда выглядела даже лучше соперника. Хорошо, что такой счет случился в товарищеском матче. Сейчас официальный поединок, и будет совсем другая игра.

Все соскучились. Теперь нам надо вспоминать связки, которые были раньше, во время поединков отбора Евро-2020. Нам нужно хорошо подготовиться к матчам, расклад такой, что времени на раскачку нет. Главное, чтобы не было травм. Хочу пожелать тем ребятам, которые сейчас отсутствуют из-за повреждения, Тарасу Степаненко и другим, как можно быстрее вернуться на поле", - заявил Зинченко.

Справка

Сборная Франции дважды получала титул чемпиона мира (1998, 2018) и дважды - чемпиона Европы (1984, 2000). В 2001 и 2003 годах она становилась обладателем Кубка конфедераций, 1984 завоевала "золото" Олимпийских игр.