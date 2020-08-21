Зі столичного бюджету для виплат до Дня Незалежності виділили 92 млн грн

“Місто вже розпочало виплачувати матеріальну допомогу до Дня Незалежності, її отримають понад 300 тис. мешканців столиці. Це ветерани АТО, члени сімей загиблих учасників АТО, праведники Бабиного Яру, учасники Революції Гідності, особи з інвалідністю та інші окремі категорії. Розмір виплати становить від 300 до 500 грн. Усього за програмою “Турбота” до Дня Незалежності місто витратить понад 92 млн грн”, - сказав Кличко.

Нагадаємо, до Дня Державного Прапора України та 29-ї річниці Незалежності України у столиці відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій. У КМДА затверджено відповідний план заходів.