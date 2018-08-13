Журналіст заявив про підробку петиції на ім’я Президента Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Досить дивна новина розганяється просторами Інтернету. В ній мова про петицію до Президента Україна щодо голови Федерації футболу України Андрія Павелка. Насправді ж "документ", який начебто має розглянути Порошенко відсутній на сайті петицій АП та є "дешевою клоунадою". Про це у власному дописі на Facebook повідомив український журналіст, блогер Володимир Горковенко, передає УНН.
"По-перше, такої петиції немає на сайті Адміністрації Президента. Виявляється, вона є на сайті ГО … єдині здобутки якої - це "мочилово" Федерації футболу України. Вибачайте, але це ніяка не Петиція. Це просто напис зроблений на трухлявому паркані і то однією лівою ногою. На цьому паркані можна намалювати "голосів" стільки, скільки душа клієнта забажає... Зрештою, це і було зроблено. По-друге, така петиція дійсно могла з'явитися на сайті АП. Але організатори, очевидно, не ризикнули. Зважаючи на захист від російських ботоферм, на обмеження голосування лише один раз та обов'язкову реєстрацію голосувальника - проблематично зібрати 25 тисяч фейкових підписів", - написав Горковенко.
Він також додав, що подібний креатив організаторів кампанії проти ФФУ як суцільна клоунада.
"Дуже дешево та примітивно....", - резюмував журналіст.
Нагадаємо, як писав УНН, в УЄФА повідомили про відсутність конфлікту інтересів у Павелка.
Також нагадаємо, у НАЗК спростували інформацію про наміри передати до суду адмінпротоколи щодо Павелка.