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Журналист заявил о подделке петиции на имя Президента Порошенко

Киев • УНН

 • 10188 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Довольно странная новость разгоняется по просторам Интернета. В ней речь о петиции к Президенту Украины относительно председателя Федерации футбола Украины Андрея Павелко. На самом деле "документ", который якобы должен рассмотреть Порошенко отсутствует на сайте петиций АП и является "дешевой клоунадой". Об этом в своем заметке на Facebook сообщил украинский журналист, блоггер Владимир Горковенко, передает УНН.

Журналист заявил о подделке петиции на имя Президента Порошенко

"Во-первых, такой петиции нет на сайте Администрации Президента. Оказывается, она есть на сайте ОО ... единственные достижения которой - "мочилово" Федерации футбола Украины. Извините, но это никакая не Петиция. Это просто надпись сделана на трухлявом заборе и то одной левой ногой. На этом заборе можно нарисовать "голосов" столько, сколько душа клиента пожелает ... в конце концов, это и было сделано. Во-вторых, такая петиция действительно могла появиться на сайте АП. Но организаторы, видимо, не рискнул . Учитывая защиту от российских ботоферм, на ограничение голосований только один раз и обязательную регистрацию голосующих - проблематично собрать 25 000 фейковых подписей", - написал Горковенко.

Он также добавил, что подобный креатив организаторов кампании против ФФУ как сплошная клоунада.

"Очень дешево и примитивно ....", - резюмировал журналист.

Напомним, как писал УНН, в УЕФА сообщили об отсутствии конфликта интересов у Павелко.

Также напомним, в НАПК опровергли информацию о намерениях передать в суд админпротоколы по Павелко.

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