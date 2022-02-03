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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Житло для рятувальників та поліцейських: Кабмін врегулював механізм надання житла в лізинг

Житло для рятувальників та поліцейських: Кабмін врегулював механізм надання житла в лізинг

Київ • УНН

 • 27120 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. На засіданні Кабінету Міністрів України було ухвалено рішення щодо поліпшення соціального захисту поліцейських, осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту шляхом забезпечення їх житлом на умовах фінансового лізингу. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ.

Деталі

Відповідно до ухваленого рішення приведено у відповідність до чинного законодавства постанова уряду від 14 листопада 2018 року № 1201, що регулює забезпечення поліцейських та осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту житлом у лізинг. Зокрема, змінами передбачено, що надавати послуги фінансового лізингу і передавати лізингоодержувачам житло має право не лише Державна іпотечна установа, а й приватне акціонерне товариство "Українська фінансова житлова компанія".

"Механізми соціального захисту працівників системи МВС, зокрема, можливість придбання житла у лізинг поліцейськими та працівниками служби цивільного захисту, мають працювати ефективно, з урахуванням усіх законодавчих змін. Адже це один із вагомих стимулів для належного виконання службових обов’язків правоохоронцями та рятувальниками", – зазначив очільник МВС Денис Монастирський.

Нагадаємо, що постановою КМУ № 1201 встановлено розміри частини суми, яка відшкодовує частину вартості житла, залежно від стажу служби лізингоодержувача. Вона становить від 5 до 30 відсотків щомісячної суми, яка відшкодовує частину вартості житла.

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