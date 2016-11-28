Жителька Полтави викинулася з вікна багатоповерхівки у Харкові

Повідомлення про трагедію надійшло в поліцію о 12:30 в неділю, 27 листопада. Зараз слідчі з'ясовують усі можливі причини і обставини події, розповіли в прес-службі ГУ НП в Харківській області.

60-річна жінка скинулася з пожежного балкона 21 поверху будинку на проспекті Науки. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Факт події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (з позначкою самогубство). Перевірка триває.