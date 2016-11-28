Жительница Полтавы выбросилась из окна многоэтажки в Харькове
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Женщина приехала из Полтавы в гости в Харьков к своей дочери, а в воскресенье, 27 ноября, днем бросилась с балкона 21 этажа дома. Об этом рассказали УНН в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
Сообщение о трагедии поступило в полицию в 12:30 в воскресенье, 27 ноября. Сейчас следователи выясняют все возможные причины и обстоятельства происшествия, рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
60-летняя женщина сбросилась с пожарного балкона 21 этажа дома на проспекте Науки. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой самоубийство). Проверка продолжается.