Жителька Маріуполя нанесла чоловіку ножові поранення під час сварки

Вчора, 27 листопада, до поліції надійшло повідомлення, що до медзакладу з ножовим пораненням доправлено жителя Маріуполя. Поліцейські виїхали за адресою, звідки карета швидкої забрала потерпілого. Вдома їх зустріла дружина, яка розповіла, що чоловік прийшов закривавленим від сусідів. Для того, щоб приступити до відновлення картини подій, правоохоронці попросили власницю надати їм речі, в яких чоловік повернувся додому. Після їх огляду стало зрозуміло, що жінка говорить неправду. На одязі не було жодної краплі крові, а самі речі були абсолютно цілими.

За словами жінки останнім часом чоловік зловживав спиртними напоями, у зв’язку з чим між подружжям нерідко виникали конфлікти. Повернувшись в черговий раз напідпитку, господарка чоловіка з дому, а коли чоловік вибив двері, жінка знову виставила за поріг, зачинившись в середині і взявши до рук ножа, про всяк випадок. Коли чоловік знову вибив двері, дружина нанесла йому удар ножем.

Наразі знаряддя злочину вилучено і долучено до матеріалів кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, за що передбачено до восьми років позбавлення волі.