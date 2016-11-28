Жительница Мариуполя нанесла мужу ножевые ранения во время ссоры

Вчера, 27 ноября, в полицию поступило сообщение, что в медучреждение с ножевым ранением доставлен житель Мариуполя. Полицейские выехали по адресу, откуда карета скорой забрала пострадавшего. Дома их встретила жена, которая рассказала, что мужчина пришел окровавленным от соседей. Для того, чтобы приступить к восстановлению картины событий, правоохранители попросили хозяйку дать им вещи, в которых муж вернулся домой. После их осмотра стало ясно, что женщина говорит неправду. На одежде не было ни капли крови, а сами вещи были абсолютно целыми.

По словам женщины в последнее время муж злоупотреблял спиртными напитками, в связи с чем между супругами нередко возникали конфликты. Вернувшись в очередной раз навеселе, хозяйка выгнала мужа из дома, а когда он выбил дверь, женщина снова выставила за порог, закрывшись в середине и взяв в руки нож, на всякий случай. Когда муж снова выбил дверь, жена нанесла ему удар ножом.

Орудие преступления изъяли и приобщили к материалам уголовного производства, открытого по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до восьми лет лишения свободы.