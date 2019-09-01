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Жителька Харківщини виявила людські останки у новопридбаному будинку

Жителька Харківщини виявила людські останки у новопридбаному будинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У місті Чугуєві на Харківщині жінка придбала будинок і виявила в ньому людські останки. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції харківської області.

"За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що 38-річна заявниця менш ніж 2 тижні тому придбала домоволодіння. В будинку на підлозі жінка виявила кістки людини", - йдеться в повідомленні.

Вилучене направлено на експертне дослідження. Слідчим Чугуївського відділу за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, людські останки були виявлені чоловіком у піску, який йому привезли на замовлення.

Українські Національні Новини

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