Жителька Харківщини виявила людські останки у новопридбаному будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У місті Чугуєві на Харківщині жінка придбала будинок і виявила в ньому людські останки. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції харківської області.
"За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що 38-річна заявниця менш ніж 2 тижні тому придбала домоволодіння. В будинку на підлозі жінка виявила кістки людини", - йдеться в повідомленні.
Вилучене направлено на експертне дослідження. Слідчим Чугуївського відділу за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, людські останки були виявлені чоловіком у піску, який йому привезли на замовлення.