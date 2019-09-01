Жительница Харьковской области обнаружила человеческие останки в новоприобретенном доме

"По адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что 38-летняя заявительница менее чем 2 недели назад приобрела домовладение. В доме на полу женщина обнаружила кости человека", - говорится в сообщении.

Изъятое направлено на экспертное исследование. Следственным Чугуевского отдела по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, человеческие останки были обнаружены человеком в песке, который ему привезли на заказ.