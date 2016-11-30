Жителів Чернігівщини попередили про небезпеку знайдених речей, які становлять загрозу життю

“Досить часто хазяйновиті господарі спокушаються на знайдені в покинутих з радянських часів складах старезні хімічні засоби захисту рослин, які майже не справляються з основною задачею по знищенню бур’янів або комах, проте цілим „букетом“ небезпечних речовин накопичуються спочатку в обробленій городині, а потім і в організмі людини, що її з’їла, викликаючи онкологічні та інші захворювання.

Знайдена люмінесцентна лампа не довго буде радувати нового господаря своїм тьмяним світлом, дуже скоро вона перегорить і постане питання, куди ж її подіти, адже такий відпрацьований світлоносій є дуже небезпечним — містить у своєму складі ртуть, яка може викликати складні отруєння при потраплянні у довкілля (при тріщинах, розбиванні ламп) та потребує особливих умов знешкодження на спеціалізованих підприємствах.

Як би не намагався новий власник подовжити „електричне життя“ шляхом розбирання, перетворення (заливання нових реагентів, тощо) знайдених старих батарейок та акумуляторів, крім небезпеки отруєння та забруднення довкілля, це майже нічого не дасть. Часто такі експерименти закінчуються на лікарняному ліжку”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з Конституцією, людина, її життя і здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Проте, ця проста істина іноді залишається лише на папері, коли йде мова про можливість щось безкоштовно отримати.

"У погоні за “безкоштовним сиром” людина часто приносить додому небезпечні речі, які можуть завдати шкоди не лише здоров’ю, а й забрати життя цієї особи та її близьких. Можна навести безліч прикладів, коли підбирання таких речей, відходів несе собою реальну небезпеку.

Так, мова йде саме про відходи, оскільки відповідно до ст.1 Закону України, це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їx утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Тому, кожен з нас має ретельно задуматись перед тим, як забирати щось з вулиці до своєї домівки, та за можливості повідомляти органи влади про випадки забруднення відходами довкілля або виявлення інших підозрілих речей", — наголошують у департаменті.

Як повідомляв УНН, на Чернігівщині через влаштоване звалище відходів державі завдано збитків на понад 77 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні накопичено понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, за три роки не було виділено жодної копійки з Державного бюджету для вирішення проблем у цій сфері.