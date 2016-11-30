Жителей Черниговской области предупредили об опасности найденных вещей, которые представляют угрозу жизни

"Достаточно часто хозяйственные хозяева соблазняются на найденные в заброшенных с советских времен складах старые химические средства защиты растений, которые почти не справляются с основной задачей по уничтожению сорняков или насекомых, однако целым "букетом" опасных веществ накапливаются сначала в обработанной овощах, а затем и в организме человека, который их съел, вызывая онкологические и другие заболевания.

Найденная люминесцентная лампа не долго будет радовать нового хозяина своим тусклым светом, очень скоро она перегорит и встанет вопрос, куда же ее девать, ведь такой отработанный светоноситель очень опасный - содержит в своем составе ртуть, которая может вызвать сложные отравления при попадании в окружающую среду (при трещинах, разбивании ламп) и требует особых условий обезвреживания на специализированных предприятиях.

Как бы ни старался новый владелец продлить "электрическую жизнь" путем разбирания, преобразования (заливки новых реагентов и т.д.) найденных старых батареек и аккумуляторов, кроме опасности отравления и загрязнения окружающей среды, это почти ничего не даст. Часто такие эксперименты заканчиваются на больничной койке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно Конституции, человек, его жизнь и здоровье признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Однако, эта простая истина иногда остается на бумаге, когда речь идет о возможности что-то бесплатно получить.

"В погоне за "бесплатным сыром" человек часто приносит домой опасные вещи, которые могут нанести вред не только здоровью, но и унести жизни этого лица и его близких. Можно привести множество примеров, когда подбирание таких вещей, отходов несет за собой реальную опасность.

Так, речь идет именно об отходах, поскольку согласно ст.1 Закона Украины, это любые вещества, материалы и предметы, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), которые полностью или частично потеряли свои потребительские свойства и не имеют дальнейшего использования по месту иx образования или выявления и от которых их собственник избавляется, намеревается или должен избавиться путем утилизации или удаления.

Поэтому, каждый из нас должен тщательно задуматься перед тем, как забирать что-то с улицы в свой дом, и по возможности сообщать органам власти о случаях загрязнения отходами окружающей среды или выявления других подозрительных вещей", - отмечают в департаменте.

Как сообщал УНН, в Черниговской области из-за свалки отходов государству нанесен ущерб более чем на 77 тыс. грн.

Напомним, в Украине накопили более 12 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере.