Житель Санкт-Петербурга подав позов щодо заборони в Росії соцмережі Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Мешканець Санкт-Петербурга у середу подав до міського суду позов, в якому вимагав заблокувати роботу соціальної мережі Facebook у Росії, оскільки вона може загрожувати національній безпеці країни, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Як повідомила виданню прес-секретар Санкт-Петербурзького міського суду Дар'я Лебедєва, у позовній заяві, яку він направив до суду, чоловік вказав на порушення соціальною мережею Facebook російського законодавства.
"Відповідний позов сьогодні був зареєстрований у канцелярії суду", - сказала Д.Лебедєва, уточнивши, що суд протягом п'яти днів прийме ухвалить рішення щодо відкриття проваження.
Позов вніс громадянин РФ Тимур Булатов, зважаючи на текст заяви, він, як зареєстрований користувач соцмережі, вимагає припинення її роботи в Росії через порушення російського законодавства, зокрема норм про захист персональних даних, а також антиросійської пропаганди.
"Прошу визнати, що діяльність соціальної мережі Facebook не відповідає російському законодавству в частині захисту персональних даних: особисто моїх, а так само невстановленого кола осіб користувачів з Росії", - йдеться в тексті позову.
Позивач також вважає, що Facebook поширює у суспільстві "антиросійські і революційні сценарії", "аморальні і антисімейні ідеології", ідеї ненависті і сепаратизму. Тому він і просить блокувати діяльність Facebook.com.