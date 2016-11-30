Житель Санкт-Петербурга подал иск о запрете в России соцсети Facebook
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Житель Санкт-Петербурга в среду подал в городской суд иск, в котором требовал заблокировать работу социальной сети Facebook в России, поскольку она может угрожать национальной безопасности страны, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Как сообщила изданию пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева, в исковом заявлении, которое он направил в суд, мужчина указал на нарушение социальной сетью Facebook российского законодательства.
"Соответствующий иск сегодня был зарегистрирован в канцелярии суда", - сказала Д.Лебедева, уточнив, что суд в течение пяти дней примет решение об открытии дела.
Иск внес гражданин РФ Тимур Булатов, в тексте заявления, он, как зарегистрированный пользователь соцсети, требует прекращения ее работы в России из-за нарушения российского законодательства, в частности норм о защите персональных данных, а также антироссийской пропаганды.
"Прошу признать, что деятельность социальной сети Facebook не соответствует российскому законодательству в части защиты персональных данных: лично моих, а так же неустановленного круга лиц пользователей из России", - говорится в тексте иска.
Истец также считает, что Facebook распространяет в обществе "антироссийские и революционные сценарии", "аморальные и антисемейные идеологии", идеи ненависти и сепаратизма. Поэтому он и просит блокировать деятельность Facebook.com.