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Житель Санкт-Петербурга подал иск о запрете в России соцсети Facebook

Киев • УНН

 • 9856 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Житель Санкт-Петербурга в среду подал в городской суд иск, в котором требовал заблокировать работу социальной сети Facebook в России, поскольку она может угрожать национальной безопасности страны, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Житель Санкт-Петербурга подал иск о запрете в России соцсети Facebook

Как сообщила изданию пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева, в исковом заявлении, которое он направил в суд, мужчина указал на нарушение социальной сетью Facebook российского законодательства.

"Соответствующий иск сегодня был зарегистрирован в канцелярии суда", - сказала Д.Лебедева, уточнив, что суд в течение пяти дней примет решение об открытии дела.

Иск внес гражданин РФ Тимур Булатов, в тексте заявления, он, как зарегистрированный пользователь соцсети, требует прекращения ее работы в России из-за нарушения российского законодательства, в частности норм о защите персональных данных, а также антироссийской пропаганды.

"Прошу признать, что деятельность социальной сети Facebook не соответствует российскому законодательству в части защиты персональных данных: лично моих, а так же неустановленного круга лиц пользователей из России", - говорится в тексте иска.

Истец также считает, что Facebook распространяет в обществе "антироссийские и революционные сценарии", "аморальные и антисемейные идеологии", идеи ненависти и сепаратизма. Поэтому он и просит блокировать деятельность Facebook.com.

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