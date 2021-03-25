Житель Кропивницького ошукував українців під виглядом працевлаштування за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Житель Кропивницького в Інтернеті пропонував платні послуги із працевлаштування у Німеччині. Однак після отримання грошей клієнтів він зникав. Про це повідомляє пресслужба МВС України, пише УНН.
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Так, встановлено, що 20-річний місцевий житель на сайті для пошуку вакансій розміщував оголошення про працевлаштування в Німеччині.
"Чоловік вимагав передплату за нібито оформлення документів. Однак, одержавши гроші, зловмисник не виконував взятих на себе зобов’язань і блокував клієнтів", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за шахрайство. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри.
Як зазначається, загалом від початку 2021 року до поліції надійшло понад 50 звернень громадян щодо шахрайських дій під виглядом працевлаштування.
Найчастіше зловмисники вимагали передплату за:
оформлення документів;
медичних довідок;
запрошення з-за кордону.
Щоб убезпечитись від аналогічних шахрайських схем, у поліції радять:
надавати перевагу вакансіям із офіційним працевлаштуванням;
шукати роботу через надійні компанії та організації;
у жодному разі не повідомляти стороннім особам свої персональні дані та не передавати фото документів;
не робити жодних внесків та передплат.
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