Житель Кропивницкого обманывал украинцев под видом трудоустройства за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Житель Кропивницкого в Интернете предлагал платные услуги по трудоустройству в Германии. Однако после получения денег клиентов он исчезал. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, пишет УНН.
Детали
Так, установлено, что 20-летний местный житель на сайте для поиска вакансий размещал объявления о трудоустройстве в Германии.
“Мужчина требовал предоплату за якобы оформление документов. Однако, получив деньги, злоумышленник не выполнял взятых на себя обязательств и блокировал клиентов”, — говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство за мошенничество. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.
Как отмечается, всего с начала 2021 года в полицию поступило более 50 обращений граждан относительно мошеннических действий под видом трудоустройства.
Чаще всего злоумышленники требовали предоплату за:
оформление документов;
медицинских справок;
приглашения из-за границы.
Чтобы обезопаситься от аналогичных мошеннических схем, в полиции советуют:
отдавать предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством;
искать работу через надежные компании и организации;
ни в коем случае не сообщать посторонним лицам свои персональные данные и не передавать фото документов;
не делать никаких взносов и подписки.
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