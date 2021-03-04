Жіночу збірну України дискваліфікували з гонки етапу Кубку світу з біатлону

Деталі

Головний тренер збірної України Юрай Санітра вибрав на гонку ту ж четвірку спортсменок, яка завоювала медаль чемпіонату світу – Анастасію Меркушину, Олену Підгрушну, Юлію Джиму та Дар'я Блашко.

Використавши 10 додаткових патронів, українки подолали дистанцію з одним штрафним колом на вогневих рубежах і посіли у підсумку четверте місце, проте цей результат був анульований.

Після фінішу журі гонки переглянули момент передачі естафети від Джими Меркушіній і визначили, що порушення правил заслуговує найсуворішого покарання – дискваліфікацію.

Тріумфувала збірна Швеції, срібний комплект виборола Білорусь, а бронзові медалі в активі француженок.

Доповнення

Програму чеського етапу Кубка світу 5 березня продовжить чоловіча естафета 4х7,5 км.