Жіночу збірну України дискваліфікували з гонки етапу Кубку світу з біатлону

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Десятиденна пауза в стартах найсильніших біатлоністів світу завершилася сьогодні в чеському місті Нове-Мєсто, де жіночою естафетою стартував восьмий етап Кубка світу, передає УНН з посиланням на сайт Федерації біатлону України.

Деталі

Головний тренер збірної України Юрай Санітра вибрав на гонку ту ж четвірку спортсменок, яка завоювала медаль чемпіонату світу – Анастасію Меркушину, Олену Підгрушну, Юлію Джиму та Дар'я Блашко.

Використавши 10 додаткових патронів, українки подолали дистанцію з одним штрафним колом на вогневих рубежах і посіли у підсумку четверте місце, проте цей результат був анульований.

Після фінішу журі гонки переглянули момент передачі естафети від Джими Меркушіній і визначили, що порушення правил заслуговує найсуворішого покарання – дискваліфікацію.

Тріумфувала збірна Швеції, срібний комплект виборола Білорусь, а бронзові медалі в активі француженок.

Доповнення

Програму чеського етапу Кубка світу 5 березня продовжить чоловіча естафета 4х7,5 км.

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