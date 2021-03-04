Жіночу збірну України дискваліфікували з гонки етапу Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Десятиденна пауза в стартах найсильніших біатлоністів світу завершилася сьогодні в чеському місті Нове-Мєсто, де жіночою естафетою стартував восьмий етап Кубка світу, передає УНН з посиланням на сайт Федерації біатлону України.
Деталі
Головний тренер збірної України Юрай Санітра вибрав на гонку ту ж четвірку спортсменок, яка завоювала медаль чемпіонату світу – Анастасію Меркушину, Олену Підгрушну, Юлію Джиму та Дар'я Блашко.
Використавши 10 додаткових патронів, українки подолали дистанцію з одним штрафним колом на вогневих рубежах і посіли у підсумку четверте місце, проте цей результат був анульований.
Після фінішу журі гонки переглянули момент передачі естафети від Джими Меркушіній і визначили, що порушення правил заслуговує найсуворішого покарання – дискваліфікацію.
Тріумфувала збірна Швеції, срібний комплект виборола Білорусь, а бронзові медалі в активі француженок.
Доповнення
Програму чеського етапу Кубка світу 5 березня продовжить чоловіча естафета 4х7,5 км.