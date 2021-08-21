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Жіноча збірна України з баскетболу отримала суперниць по Євробаскету-2023

Київ • УНН

 • 21248 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Відбулося жеребкування відбору на жіночий Євробаскет-2023 на якому участь візьме українська команда, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Що відомо

За результатами жеребу, "жовто-блакитна" збірна потрапила до квартету В. Суперниками українок по квартету стануть команди Литви, Франції та Фінляндії.

Деталі

Команди проведуть турніри у два кола, протягом трьох традиційних вікон: у листопаді цього року, у листопаді наступного року та у лютому 2023-го.

У фінальний турнір Євробаскета-2023 вийдуть переможці своїх груп, плюс чотири кращі збірні з десяти, що посядуть другі місця.
Якщо серед 14 команд опиниться хтось із господарів фінального турніру (Словенія і/або Ізраїль), то путівку на Євробаскет отримає також п’ята (та шоста) команди, що посядуть другі місця.

Довідка

Матчі групового етапу Євробаскета-2023 пройдуть в ізраїльському Тель-Авіві та словенських Копере та Целе. Матчі фінальної стадії прийме Любляна.

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