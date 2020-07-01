Жінка заявила про зникнення сусіда: до кінця дня поліція виявила його мертвим
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У Харківській області поліція виявила мертвим чоловіка, про зникнення якого заявила його сусідка. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Вчора, 30 червня, жителька села Панасівка Коломацького району заявила про те, що її сусід кілька днів відсутній вдома.
Поліція розпочала проведення слідчих дій. Тіло чоловіка було виявлене в полі неподалік від цього ж села. На трупі виявлені колото-різані рани грудної клітки, перелом щелепи. Помітні сліди волочіння тіла.
Наразі встановлюються обставини вбивства та причетні особи.
Нагадаємо, у Дніпрі біля водойми виявили останки людини.