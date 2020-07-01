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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 65072 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 125674 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 126967 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103050 просмотра

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Женщина заявила о пропаже соседа: к концу дня полиция обнаружила его мертвым

Женщина заявила о пропаже соседа: к концу дня полиция обнаружила его мертвым

Киев  •  УНН

 • 30893 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В Харьковской области полиция обнаружила мертвым мужчину, об исчезновении которого заявила его соседка. Об этом сообщили УНН правоохранители.

Вчера, 30 июня, жительница села Панасовка Коломакского района заявила о том, что ее сосед несколько дней отсутствует дома.

Полиция начала проведение следственных действий. Тело мужчины было обнаружено в поле неподалеку от этого же села. На трупе обнаружены колото-резаные раны грудной клетки, перелом челюсти. Заметны следы волочения тела.

Устанавливаются обстоятельства убийства и причастные лица.

Напомним, в Днепре возле водоема обнаружили останки человека.

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