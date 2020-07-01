Женщина заявила о пропаже соседа: к концу дня полиция обнаружила его мертвым
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Харьковской области полиция обнаружила мертвым мужчину, об исчезновении которого заявила его соседка. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Вчера, 30 июня, жительница села Панасовка Коломакского района заявила о том, что ее сосед несколько дней отсутствует дома.
Полиция начала проведение следственных действий. Тело мужчины было обнаружено в поле неподалеку от этого же села. На трупе обнаружены колото-резаные раны грудной клетки, перелом челюсти. Заметны следы волочения тела.
Устанавливаются обстоятельства убийства и причастные лица.
Напомним, в Днепре возле водоема обнаружили останки человека.