Жінка загинула внаслідок пожежі на Донеччині

Так, 29 листопада о 23:12 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що сталася за адресою: Донецька область, місто Краматорськ, вул.Василя Стуса.

На місці події рятувальники встановили, що пожежа відбувається в одній з кімнат однокімнатної квартири на першому поверсі п’ятиповерхового будинку. При проведенні розвідки на сходовій клітині третього поверху рятувальниками було виявлено жінку без ознак життя.

Пожежу було локалізовано о 23:29, а остаточно ліквідовано — о 23:44. Причина та обставини пожежі наразі встановлюються.