Женщина погибла в результате пожара в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В результате пожара в квартире пятиэтажного дома в городе Краматорск Донецкой области погибла женщина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС Донецкой области.
Так, 29 ноября в 23:12 к спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел по адресу: Донецкая область, город Краматорск, ул.Василия Стуса.
На месте происшествия спасатели установили, что пожар происходит в одной из комнат однокомнатной квартиры на первом этаже пятиэтажного дома. При проведении разведки на лестничной клетке третьего этажа спасателями была обнаружена женщина без признаков жизни.
Пожар локализовали в 23:29, а окончательно ликвидировали - в 23:44. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.