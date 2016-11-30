Женщина погибла в результате пожара в Донецкой области

Так, 29 ноября в 23:12 к спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел по адресу: Донецкая область, город Краматорск, ул.Василия Стуса.

На месте происшествия спасатели установили, что пожар происходит в одной из комнат однокомнатной квартиры на первом этаже пятиэтажного дома. При проведении разведки на лестничной клетке третьего этажа спасателями была обнаружена женщина без признаков жизни.

Пожар локализовали в 23:29, а окончательно ликвидировали - в 23:44. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.