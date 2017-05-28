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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Жінка вперше очолила Об'єднану протестантську церкву у Франції

Київ • УНН

 • 17118 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Жінка вперше була призначена головою національної ради Об'єднаної протестантської церкви Франції, повідомляє УНН з посиланням на Agence France-Presse. 

 

Жінка вперше очолила Об'єднану протестантську церкву у Франції

Нею стала стала Емманюель Себо. Відповідне рішення було ухвалене за підсумками засідання синоду в Ліллі, яке тривало тиждень.

Себо народилася в 18 серпня 1970 року в комуні Люнель на півдні Франції. Її матір — активістка комуністичної партії, а батько є членом протестантської громади. Освіту Себо отримала на факультетах протестантської теології Парижа і Монпельє. Наразі Себо є пастором в місті Безансон на сході Франції.

Офіційно обрання жінок на пост глави Об'єднаної протестантської церкви Франції дозволено від 1965 року. Парафіянами французької Об'єднаної протестантської церкви є 270 тис. осіб.

Нагадаємо, австралійський сенатор Ларіса Вотерс стала першим політиком у Австралії, яка відкрито годувала дитину грудьми в стінах національного парламенту.

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