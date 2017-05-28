Жінка вперше очолила Об'єднану протестантську церкву у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Жінка вперше була призначена головою національної ради Об'єднаної протестантської церкви Франції, повідомляє УНН з посиланням на Agence France-Presse.
Нею стала стала Емманюель Себо. Відповідне рішення було ухвалене за підсумками засідання синоду в Ліллі, яке тривало тиждень.
Себо народилася в 18 серпня 1970 року в комуні Люнель на півдні Франції. Її матір — активістка комуністичної партії, а батько є членом протестантської громади. Освіту Себо отримала на факультетах протестантської теології Парижа і Монпельє. Наразі Себо є пастором в місті Безансон на сході Франції.
Офіційно обрання жінок на пост глави Об'єднаної протестантської церкви Франції дозволено від 1965 року. Парафіянами французької Об'єднаної протестантської церкви є 270 тис. осіб.
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