Женщина впервые возглавила Объединенную протестантскую церковь во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Женщина впервые была назначена председателем национального совета Объединенной протестантской церкви Франции, сообщает УНН со ссылкой на Agence France-Presse.
Ею стала стала Эмманюэль Шебо. Соответствующее решение было принято по итогам заседания синода в Лилле, которое длилось неделю.
Себо родилась в 18 августа 1970 года в коммуне Люнель на юге Франции. Ее мать - активистка коммунистической партии, а отец является членом протестантской общины. Образование Шебо получила на факультетах протестантской теологии Парижа и Монпелье. Сейчас Шебо является пастором в городе Безансон на востоке Франции.
Официально избрания женщин на пост главы Объединенной протестантской церкви Франции разрешено с 1965 года. Прихожанами французской Объединенной протестантской церкви есть 270 тыс. Человек.
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