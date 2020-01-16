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ЖЕНЯ, ДЕМБЕЛЬ, ГАРДЕРОБ: які оригінальні номерні знаки отримали українці у 2019 році

Київ • УНН

 • 78172 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Протягом 2019 року українці замовили понад 4 тисячі індивідуальних номерних знаків, зокрема, з такими назвами як ЖЕНЯ, ДЕМБЕЛЬ, ГАРДЕРОБ, ШАУРМА, ЗАЙКА та інші. Про це УНН повідомили у Головному сервісному центрі МВС України у відповідь на запит.

ЖЕНЯ, ДЕМБЕЛЬ, ГАРДЕРОБ: які оригінальні номерні знаки отримали українці у 2019 році

“За замовленнями фізичних та юридичних осіб протягом 2019 року оформлено 4225 комплектів індивідуальних номерних знаків”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією сервісного центру МВС, були виконані замовлення іменних номерних знаків — ТАНЮША, ВАСЯ, ЖЕКА, АЗІМ, СЕРЕГА.

Окрім того, на замовлення українці отримали креативні номерні знаки, такі як КОТ, ВСМЫСЛЕ, ТАКОЕ, ХТОТАМ, ДЕМБЕЛЬ, ШАУРМА, БАРМАЛЕЙ, ЗАЙКА, МАДАМ, МАЛЫШКА, ГАРДЕРОБ.

Також були створені цікаві цифрові комбінації у номерних знаках: ААА777, М13М13М, М777М, WOOIW, RWT888. Окрім того, кілька осіб замовили англомовні номерні знаки: MYBIKE, LAWYER, LOVE, LOTOS, HUNTER, SUPERMAN, BRUTTO.

За інформацією сервісного центру МВС, також українці замовляли номерні знаки з малюнками, зокрема, з равликом, бджолою та смайлом.

Терміни виготовлення індивідуального номерного знаку становить до одного місяця з дати передачі виробникові примірника його макета.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ запустило роботу онлайн-сервісу з інформації щодо наявності платних номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію цифр. 

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