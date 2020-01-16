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ЖЕНЯ, ДЕМБЕЛЬ, ГАРДЕРОБ: какие оригинальные номерные знаки получили украинцы в 2019 году

Киев • УНН

 • 78173 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В течение 2019 года украинцы заказали более 4000 индивидуальных номерных знаков, в частности, с такими названиями как ЖЕНЯ, ДЕМБЕЛЬ, ГАРДЕРОБ, ШАУРМА, ЗАЙКА и другие. Об этом сообщили УНН в Главном сервисном центре МВД Украины в ответ на запрос.

ЖЕНЯ, ДЕМБЕЛЬ, ГАРДЕРОБ: какие оригинальные номерные знаки получили украинцы в 2019 году

"По заказам физических и юридических лиц в течение 2019 года оформлено 4225 комплектов индивидуальных номерных знаков", - говорится в сообщении.

По информации сервисного центра МВД, были выполнены заказы именных номерных знаков - ТАНЮША, ВАСЯ, ЖЕКА, АЗИМ, СЕРЕГА.

Кроме того, по заказу украинцы получили креативные номерные знаки, такие как КОТ, ВСМЫСЛЕ, ТАКОЕ, ХТОТАМ, ДЕМБЕЛЬ, ШАУРМА, БАРМАЛЕЙ, ЗАЙКА, МАДАМ, МАЛЫШКА, ГАРДЕРОБ.

Также были созданы интересные цифровые комбинации в номерных знаках: ААА777, М13М13М, М777М, WOOIW, RWT888. Кроме того, несколько человек заказали англоязычные номерные знаки: MYBIKE, LAWYER, LOVE, LOTOS, HUNTER, SUPERMAN, BRUTTO.

По информации сервисного центра МВД, также украинцы заказывали номерные знаки с рисунками, в частности, улиткой, пчелой и смайликом.

Срок изготовления индивидуального номерного знака составляет до одного месяца с даты передачи производителю экземпляра его макета.

Напомним, Министерство внутренних дел запустило работу онлайн-сервиса по информации о наличии платных номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых автомобилей и содержат определенную комбинацию цифр.

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