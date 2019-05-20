Зеленський зустрівся із президентами країн Балтії: основні меседжі

Так, під час зустрічі із президентом Латвії, Зеленський наголосив, що “пріоритети України у зовнішній політиці та продовженні реформ залишаються незмінними”.

“Президент також висловив сподівання, що Латвія і надалі буде адвокатом України в Європейському Союзі та НАТО”, — йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі із Далею Грібаускайте, Президент “підкреслив важливу роль Литви у просуванні України до ЄС і НАТО та у зміцненні обороноздатності нашої держави”.

“Особливу подяку Володимир Зеленський висловив за лікування українських військових, які отримали поранення на сході, та можливість їхньої реабілітації у медичних закладах Литви”, — йдеться у повідомленні.

На зустрічі ж із президентом Естонії Зеленський наголосив, що “за його каденції гарантуватиметься незалежність судової системи та рівність усіх громадян перед законом”.

“Я обіцяю, що за мого президентства не буде „телефонного права“, жодного тиску на суддів. Ми маємо встановити єдині правила для всіх, адже перед законом усі рівні”, — заявив Зеленський.

Зі свого боку президент Естонії підкреслила: “Ми продовжуємо бути вашими друзями”.

Раніше Зеленський закликав США продовжувати посилення санкцій щодо РФ.

Нагадаємо, 20 травня Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України.

Як повідомляв УНН, раніше цього дня Зеленський звернувся до глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду і висловив надію на подальшу тісну співпрацю.