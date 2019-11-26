Зеленський заявив про бажання України долучитися до "Ініціативи трьох морів"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд реалізацію "Ініціативи трьох морів" та зазначив, що Україна зацікавлена долучитися до цього форуму країн Східної та Центральної Європи. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Глави держави.
"Україна та Естонія, як важливі гравці Балто-Чорноморського регіону, зацікавлені в реалізації спільних проектів та ініціатив з економіки, інфраструктури, навколишнього середовища. Під час сьогоднішніх перемовин ми окремо обговорили реалізацію "Ініціативи трьох морів", а головне – предметну зацікавленість України долучитися до неї", – наголосив Зеленський.
Глава Української держави також відзначив підписання спільної заяви президентів України та Естонії. За його словами, цей документ фіксує узгоджені позиції і пріоритети партнерства та є доброю основою для подальшої плідної співпраці двох країн.
"Крім того, Україна поглибить секторальну співпрацю з ЄС, зокрема, у сферах цифрової економіки, енергетики, митного співробітництва, юстиції та внутрішніх справ", – підкреслив Зеленський.
Зі свого боку, Керсті Кальюлайд зазначила, що естонські підприємці готові інвестувати в Україну. За її словами, український ринок є великим, а його масштаби – неосяжні.
"Ми віримо, що Україна має потенціал бути рушієм економіки в регіоні. Але передумовою цього є те, що інвестори мають бути впевнені, що їхні інвестиції захищені. Я знаю, що Україна, уряд і установи роблять у цьому напрямі конкретні кроки. Але для міжнародних економічних громад сильним сигналом є те, що конкретні казуси будуть вирішені", – зауважила Президент Естонії.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський і Президент Естонії Керсті Кальюлайд за результатами зустрічі підписали спільну заяву щодо подальшої співпраці.