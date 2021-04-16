Зеленський з дружиною прибули до Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською розпочали робочий візит до Франції. Про це інформує пресслужба Офісу Президента України, передає УНН.
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“Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули з робочим візитом до Франції”, — повідомили в ОП.
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На відео, оприлюдненому пресслужбою, президент та перша леді зійшли з трапу літака. Делегація, що зустрічала президентське подружжя, вручила Олені Зеленській букет квітів.
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Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною 16 квітня здійснюють робочий візит до Французької Республіки. В рамках візиту президент проведе зустріч з французським коллегою Еммануелем Макроном.
Також лідери проведуть перемовини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у відеоформаті. На переговорах буде порушена тема стягнення російських військ до кордону з Україною.