Зеленський з дружиною прибули до Франції

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“Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули з робочим візитом до Франції”, — повідомили в ОП.

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На відео, оприлюдненому пресслужбою, президент та перша леді зійшли з трапу літака. Делегація, що зустрічала президентське подружжя, вручила Олені Зеленській букет квітів.

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Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною 16 квітня здійснюють робочий візит до Французької Республіки. В рамках візиту президент проведе зустріч з французським коллегою Еммануелем Макроном.

Також лідери проведуть перемовини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у відеоформаті. На переговорах буде порушена тема стягнення російських військ до кордону з Україною.