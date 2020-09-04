Зеленський виступить в ООН 23 вересня в режимі онлайн

“Попри пандемію коронавірусу в світі та скасування чималої кількості заходів, Генеральна Асамблея ООН відбудеться в онлайн-форматі. Зокрема, нині ООН підготувала попередню таблицю виступів глав держав і урядів онлайн на загальних дебатах 75-ї сесії Генасамблеї 22-29 вересня. Виступ Президента України Володимира Зеленського заплановано на 23 вересня, він відбудеться у другій половині дня”, — повідомила Мендель.

Нагадаємо, раніше у Представництві України в ООН УНН підтвердили, що виступ Президента України Володимира Зеленського на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН планується.



Стало відомо також, що серед представників держав, виступ яких очікується на дебатах, заплановано і виступ президента Росії Володимира Путіна, який востаннє виступав на Генасамблеї 5 років тому.