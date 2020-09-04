Зеленский выступит в ООН 23 сентября в режиме онлайн

"Несмотря на пандемию коронавируса в мире и отмену большого количества мероприятий, Генеральная Ассамблея ООН состоится в онлайн-формате. В частности, в настоящее время ООН подготовила предварительную таблицу выступлений глав государств и правительств онлайн на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи 22-29 сентября. Выступление Президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 23 сентября, он состоится во второй половине дня", - сообщила Мендель.

Напомним, ранее в Представительстве Украины в ООН УНН подтвердили, что выступление Президента Украины Владимира Зеленского на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН планируется.



Стало известно также, что среди представителей государств, выступление которых ожидается на дебатах, запланировано и выступление президента России Владимира Путина, который в последний раз выступал на Генассамблее 5 лет назад.