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Зеленский выступит в ООН 23 сентября в режиме онлайн

Киев • УНН

 • 44556 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Генеральная Ассамблея ООН состоится в онлайн-формате, выступление Президента Украины Владимира Зеленского на общих дебатах 75-й сессии запланировано на 23 сентября. Такую информацию УНН подтвердила пресс-секретарь Президента Юлия Медель.

Зеленский выступит в ООН 23 сентября в режиме онлайн

"Несмотря на пандемию коронавируса в мире и отмену большого количества мероприятий, Генеральная Ассамблея ООН состоится в онлайн-формате. В частности, в настоящее время ООН подготовила предварительную таблицу выступлений глав государств и правительств онлайн на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи 22-29 сентября. Выступление Президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 23 сентября, он состоится во второй половине дня", - сообщила Мендель.

Напомним, ранее в Представительстве Украины в ООН УНН подтвердили, что выступление Президента Украины Владимира Зеленского на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН планируется.

Стало известно также, что среди представителей государств, выступление которых ожидается на дебатах, запланировано и выступление президента России Владимира Путина, который в последний раз выступал на Генассамблее 5 лет назад.

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