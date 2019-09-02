Зеленський вимагає від силовиків доповіді по резонансних справах

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Керівники солових і антикорупційних відомств мають відзвітувати щодо ходу розслідування по резонансних корупційних і кримінальних справах. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.

“Перший пріоритет. Елітна корупція та організована злочинність. Три місяці тому я зустрічався з керівниками НАБУ та САП та хотів почути від них про результати спільної роботи по переслідуванню топ-корупціонерів. Другий пріоритет — злочини, які завдають великі збитки українській економіці та національній безпеці”, — зазначив Зеленський.

При цьому він додав про злочини в системі “Укроборонпрому”, зловживання щодо виділення 1 млрд грн підприємствам АПК.

Крім того, Зеленський потребував доповіді керівників ДБР, НАБУ, Нацполіції щодо боротьби із бурштиновою мафією, незаконними вирубками лісів, “грабіжницьким” видобуванням корисних копалень, що належить усьому українському народові.

Також голова держави попросив доповісти щодо ходу розслідування про вбивство 5-тирічноо Кирила Тлялова на Київщині й про пожежу у дитячому таборі “Вікторія” в Одеській області й нещодавній трагічний випадок у готелі “Токіо Стар” в Одесі.

Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.

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