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Зеленський та Дуда можуть зустрітися найближчим часом - глава канцелярії польського президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Найближчим часом відбудеться зустріч лідера Польщі Анджея Дуди із президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив глава канцелярії польського президента Павел Шрот в інтерв'ю Rmf, повідомляє УНН.

Цитата

"Я не хочу забігати наперед, тому що я маю свої знання, але різні міркування безпеки також вступають у гру. Президент Зеленський є лідером країни, яка перебуває у стані війни, він перебуває під загрозою терористичної атаки з боку Росії" - сказав Шрот, відповідаючи на питання про те, коли може відбутися зустріч двох президентів.

Нагадаємо

Зеленський з Дудою зустрічались у червні цього року. Тоді польський президент приїзд до Києва на День конституції України. Дуда тоді запевнив у підтримці прагнень нашої держави стати повноправним членом Європейського Союзу.

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