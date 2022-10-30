Зеленський провів Ставку: проаналізували вже зроблені кроки для захисту інфраструктурних та енергетичних об’єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого, зокрема, обговорили забезпечення війська боєприпасами й ремонту військової техніки та проаналізували вже зроблені кроки задля захисту інфраструктурних та енергетичних об’єктів, передає УНН.
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«Працюємо на перемогу без вихідних. Провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про головне. Обговорили оперативну ситуацію на фронті», - написав Зеленський у Telegram.
Деталі
Він повідомив, що було заслухано інформацію про можливі майбутні дії агресора.
«Детально зупинилися на питанні забезпечення нашого війська боєприпасами й ремонту військової техніки. Наостанок докладно проаналізували вже зроблені кроки задля захисту інфраструктурних та енергетичних об’єктів. Вистоїмо. Доведемо всьому світу, що ми незламні», - зазначив Зеленський.
Доповнення
24 жовтня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого, зокрема, обговорили захист енергетичної мережі від російських атак.