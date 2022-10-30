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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Зеленський провів Ставку: проаналізували вже зроблені кроки для захисту інфраструктурних та енергетичних об’єктів

Зеленський провів Ставку: проаналізували вже зроблені кроки для захисту інфраструктурних та енергетичних об’єктів

Київ • УНН

 • 256622 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого, зокрема, обговорили забезпечення війська боєприпасами й ремонту військової техніки та проаналізували вже зроблені кроки задля захисту інфраструктурних та енергетичних об’єктів, передає УНН.

Цитата

«Працюємо на перемогу без вихідних. Провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про головне. Обговорили оперативну ситуацію на фронті», - написав Зеленський у Telegram.

Деталі

Він повідомив, що було заслухано інформацію про можливі майбутні дії агресора.

«Детально зупинилися на питанні забезпечення нашого війська боєприпасами й ремонту військової техніки. Наостанок докладно проаналізували вже зроблені кроки задля захисту інфраструктурних та енергетичних об’єктів. Вистоїмо. Доведемо всьому світу, що ми незламні», - зазначив Зеленський.

Доповнення

24 жовтня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якого, зокрема, обговорили захист енергетичної мережі від російських атак.

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