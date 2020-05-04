Зеленський призначив стипендії для паралімпійців та дефлімпійців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ №164/2020 про щомісячне грошове заохочення видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їхніх тренерів. Відповідний документ від 4 травня оприлюднено на сайті глави держави, передає УНН.
"Відповідно до указу Президента України від 6 квітня 2006 року №290 "Про заходи щодо фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та підтримки паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні" (зі змінами) постановляю призначити стипендії Президента України видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерам", - йдеться в указі.
Так, розмір стипендій складає від 7 до 12 тисяч грн.
Нагадаємо, що паралімпійська збірна України стала кращою на чемпіонаті світу з легкої атлетики.