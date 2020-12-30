Зеленський призначив посла в Туркменістан: що відомо про Віктора Майко

Майко добре відомий як в вищих політичних, так і громадських колах Туркменістану. У 2005-2010 роках він вже працював на посаді посла України в Ашхабаді. З 2010 по 2014 був заступником міністра закордонних справ.

За час роботи в Туркменістані Майко вдалося домогтися того, що товарообіг з Україною досягав рекордних 6 мільярдів доларів. Наші країни активно взаємодіяли у всіх важливих сферах.

За інформацією керівника “Агентства міжнародних досліджень” Ігоря Солов’я, туркменська сторона в рекордні терміни схвалила кандидатуру Майко. Агреман був підписаний всього за три дні, хоча зазвичай ця процедура займає близько місяця.

Очікується, що призначення Майко на посаду посла дасть Україні шанс відновити свою присутність в Туркменістані.

На думку Солов’я, “це може стати хорошим прикладом і каталізатором для повноцінної присутності українських експортерів товарів і послуг в Центральній Азії і Каспійському регіоні”.