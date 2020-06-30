Зеленський привітав з днем народження президента Латвії: сподівається на швидку зустріч
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав латвійського колегу Егілса Левітса з 65-річчям і висловив надію на швидку зустріч. Поздоровлення опубліковані на сторінці у Twitter українського Президента, передає УНН.
"З Днем народження, Егілсе Левітсе! Бажаю вам міцного здоров'я і сил, щоб протистояти всім викликам і лихам сучасного світу", - написав Зеленський.
Він зазначив, що високо цінує те, що зараз, у важкий час, між Україною і Латвією існує "непорушне партнерство".
"Сподіваюся скоро зустрітися з вами в Україні", - додав глава держави.
Як повідомлялося в УНН, Зеленський, перебуваючи з візитом у Херсонській області, у відеозверненні привітав українців з Днем Конституції і зазначив, що саме з поваги до Конституції починається громадянське суспільство.
Нагадаємо, Україна висловила підтримку країнам Балтії у жалобі за жертвами сталінських депортацій.
Happy Birthday, @valstsgriba! Wish you good health and the strength to withstand all the challenges and disasters of today's world.
I appreciate that at this difficult time, there is an indestructible partnership between #Ukraine and #Latvia. Hope to meet you soon in