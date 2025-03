Зеленський привітав з днем ​​народження президента Латвії: сподівається на швидку зустріч

"З Днем народження, Егілсе Левітсе! Бажаю вам міцного здоров'я і сил, щоб протистояти всім викликам і лихам сучасного світу", - написав Зеленський.

Він зазначив, що високо цінує те, що зараз, у важкий час, між Україною і Латвією існує "непорушне партнерство".

"Сподіваюся скоро зустрітися з вами в Україні", - додав глава держави.

Як повідомлялося в УНН, Зеленський, перебуваючи з візитом у Херсонській області, у відеозверненні привітав українців з Днем Конституції і зазначив, що саме з поваги до Конституції починається громадянське суспільство.

Нагадаємо, Україна висловила підтримку країнам Балтії у жалобі за жертвами сталінських депортацій.

Happy Birthday, @valstsgriba! Wish you good health and the strength to withstand all the challenges and disasters of today's world.



I appreciate that at this difficult time, there is an indestructible partnership between #Ukraine and #Latvia. Hope to meet you soon in

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 30, 2020