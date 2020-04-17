Зеленський: принтера, який друкує долари, у мене немає
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У мене немає принтера для друкування доларів на час кризи. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час ефіру ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"Принтера, який друкує долари, у мене немає", - сказав Зеленський.
Він додав, що попри складну економічну ситуацію, українцям слід дотримуватися самоізоляції, щоб зменшити поширення епідемії коронавірусу.
"Місяць-півтора пройде, - вирулимо", - додав він.
Також Зеленський нагадав, що з 1 травня пройде індексація пенсій, а також розробляються соціальні програми для підтримки безробітних та відновлення робочих місць.
Розом з тим, економічна криза, за словами Президента, - неминуча.
Як повідомляв УНН, у новому консенсус-прогнозі на 2020-2021 роки, оприлюдненому Мінекономіки, Україна на тлі пандемії коронавірусу демонструватиме досить глибоке падіння економіки у 2020 році - на 4,2%, за прогнозами експертів, тоді як у 2021 році матиме місце економічне зростання на рівні 2,4%.